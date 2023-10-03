YÖK, Suriye'deki üniversitelere denklik mi verdi?

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Suriye’de yeni kurulan üniversitelere YÖK’ün denklik verdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Zorlu, Suriye’de iç savaşın yaşandığı dönemden bugüne kadar, Türkiye’ye yönelik kitlesel bir göç gerçekleştiğini ve göçün yaşandığı Suriye’de eğitim-öğretim sisteminin pek çok yerde ortadan kalktığını belirtti.







Zorlu, önergesinde, “Bu süreçte Türkiye’nin meşru olarak askerî harekâtlarını gerçekleştirdiği yerlerde ya da bu yerlere yakın istikrarsız bölgelerde bazı üniversitelerin kurulduğu ve bunların bir kısmına YÖK denkliği verildiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.





'RADİKAL GRUPLARA KARŞI BİR TEDBİR ALINMIŞ MIDIR'

Kürşad Zorlu, Bakan Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:







“Suriye’de 2016 yılından bu yana kurulan ve ilgili ülkenin onayının bulunup bulunmadığı belirsiz olan bu üniversitelere YÖK denkliği verilmiş midir?





- Bu üniversitelere öğrenci alımı hangi usullerle, hangi kurumların denetiminde yapılmaktadır?





- Bu üniversitelerden mezun olanlardan Türkiye’de çalışmaya başlayanlar hangi kurumlarımızda çalışmaktadırlar?





- İdlib’deki radikal gruplardan bu üniversitelerde eğitim gören ve mezun olanların bulunabileceği, Türkiye’ye gelebileceği ihtimaline karşı bir tedbir alınmış mıdır?





- Bu üniversitelerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan akademik veya idari personel çalışmakta mıdır? Çalışan varsa hangi yasal düzenleme çerçevesinde görevlendirilmektedirler?





- Bu okullarda eğitimine başlayan bir öğrenci okuduğu üniversiteden Türkiye'de kabul edilen bir üniversiteye yatay ve dikey geçiş hakkına sahip olacak mıdır?





- Bu üniversitelere denklik verildiğinde bir süre sonra burada hukuk eğitimi almış yargı mensuplarıyla karşı karşıya kalabileceğimiz göz önünde bulundurulmuş mudur?”