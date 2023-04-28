Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu dünyaca ünlü dergide: 'Erdoğan'ı yenebilecek adam, milyonların son umudu' /28 Nisan 2023 09:43

Kılıçdaroğlu dünyaca ünlü dergide: 'Erdoğan'ı yenebilecek adam, milyonların son umudu'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TIME dergisine konuştu. Dünyaca ünlü dergi Kılıçdaroğlu için "Erdoğan'ı yenebilecek adam" ifadesini kullandı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin önde gelen yayınlarından TIME dergisine konuştu. TIME dergisi, "Milyonlarca Türk'ün Kılıçdaroğlu'nu, dengeli bir yönetim sistemini geri getirmenin son umudu olarak gördüğünü" ifade etti. Dergi, Kılıçdaroğlu'nu, 'Erdoğan'ı yenebilecek adam' diye tanıttı.

"DEMOKRATİK YOLLARLA SONLANDIRACAĞIZ"
Söyleşide Kılıçdaroğlu, "Uzun yıllar sevdiğimiz ve şimdi elimizden kaçmakta olan demokrasiyi tekrar ihdas etmeliyiz" diye konuştu. Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği'yle ilişkilerini tekrar inşa edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi tekrar medeni dünyanın bir parçası yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KENARA ÇEKİLİP TORUNLARIMLA OYNAYACAĞIM"
TIME'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerinin cumhurbaşkanı makamına verdiği güce dikkat çektiği söyleşide Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde cumhurbaşkanı olarak makamın yetkilerini kısıtladıktan sonra siyaset sahnesinden ayrılacağını belirtti. Millet İttifakı'nın adayı, "Bir kenara çekilip torunlarımla oynayacağım. Ben hırslı bir insan değilim" ifadelerini kullandı. "Ben sakin bir insanım" diyen Kılıçdaroğlu, "Sert eleştiri karşısında sakin kalır, cevabımı sonra veririm" dedi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU: KEMAL ASLA SESİNİ YÜKSELTMEZ
Millet İttifakı'nın adayının eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, "Kemal asla sesini yükseltmez, hiç bağırmaz. Onunla doğru düzgün tartışamazsınız bile" diye konuştu. TIME dergisi, genel başkan olduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi, "Laik şehirli elitlerin sözcüsü olmaktan Avrupa stili bir sosyal demokrat partiye dönüştürdüğünü" yazdı. Dergi, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemine de vurgu yaptı.
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