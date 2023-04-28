Samanyolu Haber /Gündem / Soylu 14 Mayıs seçimlerini 'darbe' ilan etti /28 Nisan 2023 09:57

Soylu 14 Mayıs seçimlerini 'darbe' ilan etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirdi.

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İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te iktidara yakınlığıyla bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın etkinliğinde konuştu.

"14 MAYIS 2023, BATI'NIN SİYASİ DARBE GİRİŞİMİDİR"
Konuşmasında 14 Mayıs'taki seçimleri bir darbe girişimi olarak tanımlayan Soylu "14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret ederek, "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir" değerlendirmesinde bulundu.
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