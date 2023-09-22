Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'Erdoğan formülü' ile vekil mi seçilecek; Siyasette ilginç tartışma /22 Eylül 2023 17:09

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan formülü' ile vekil mi seçilecek; Siyasette ilginç tartışma

Siyaset kulislerinde ilginç bir senaryo konuşulmaya başlandı. Bu senaryoya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce Erdoğan'a Meclis yolunu açan yöntemle yeniden milletvekili seçilebilir.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU’NA MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNERISİ
Bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu’nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu 'Erdoğan formülü' ile vekil mi seçilecek;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:22:24