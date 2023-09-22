Kılıçdaroğlu 'Erdoğan formülü' ile vekil mi seçilecek; Siyasette ilginç tartışma

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.







Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.







KILIÇDAROĞLU’NA MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNERISİ

Bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu’nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.