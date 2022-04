Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret etti fakat içeri alınmadı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edeceğini bildirerek, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" demişti. Kılıçdaroğlu kurumun önüne aralarında Aylin Nazlıaka ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin de olduğu kadın milletvekilleri ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ile birlikte gitti. Bugün kurumun önüne gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler içeri alınmadı.



Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:



Daha önce TÜİK'e gitmiştim, emeklilerin, asgari ücretlilerin haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK enflasyonu düşük göstererek milyonlarca insanın düşük zam almasına neden oluyordu. Buna dikkat çekmek için TÜİK'e gittim.



Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin sesini kamuoyuna duyurmak için MEB'e gitmiştim. KPSS'de dereceye giren birçok genç sözlüde torpili olmadığu için elenmişti. Buna da dikkat çekmiştim



Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim; burada olmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim, tüm anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. İyi beslenme bir haktır, bunu sağlayacak olan sosyal devlettir. Bütün çocukların yeterli beslenmeleri gerekir.



Tarım Bakanı dün katıldığı bir programda "Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok" diyor. Tarım Bakanı'nın dünyadan, Türkiye gerçeklerinden haberi yok. İzin verirseniz Türkiye'deki derin yoksulluğu uzun yıllardır araştıran Hacer Foggo'ya bu konudaki düşüncelerini aktarması için söz vereyim."



"YETERSİZ BESLENMEKTEN BODUR KALAN ÇOCUKLAR VAR"



Kılıçdaroğlu, daha sonra Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo’ya söz verdi.



Foggo yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Yaşlılar çocuklar derin yoksullukla açlıkla mücadele ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde çocukların yüzde 5’i bodur, yani yetersiz beslenen kronik açlık çeken çocuklar.



Ben böyle bir dönem gerçekten görmedim. Gelişim bozukluğu olan çocuklar var."





NE OLMUŞTU?



Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" ifadelerini kullandı.





Et ve Süt Kurumu, mart ayında kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı.



Öte yandan CHP Lideri, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'na alınmamıştı.