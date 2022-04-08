Dünyadaki en zengin 10 Türk belli oldu: İşte zirvedeki isim





ÖNE ÇIKANLAR

* Milyarderlerin yüzde 71'i kendi emeğiyle (bir şirket kurarak/bir şirkete ortak olarak) milyarder oldu.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2022 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı.Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı.Geçen yıl ilk sırada yer alan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 171 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.Savaş, pandemi ve durgun piyasalar bu yıl dünyanın milyarderlerini vurdu. Forbes’un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu.Türkiye'de ise Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.Türkiye'de listede ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetleri şöyle:Hamdi Ulukaya: 2,4 milyar dolar (1292. sırada)Erman Ilıcak: 2,3 milyar dolar (1341. sırada)Filiz Şahenk: 2,2 milyar dolar (1397. sırada)Sezai Bacaksız: 1,9 milyar dolar (1579. sırada)Nihat Özdemir: 1,9 milyar dolar (1579. sırada)İbrahim Erdemoğlu: 1,8 milyar dolar (1645. sırada)Semahat Sevim Arsel: 1,6 milyar dolar (1818. sırada)Hamdi Akın ve ailesi: 1,5 milyar dolar (1929. sırada)* Milyarderlerin 86'sı 40 yaşından küçük.* Dünyanın en genç milyarderi 19 yaşındaki Kevin David Lehmann.* En fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD.* Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.* Dünya çapında yalnızca 327 kadın milyarder var.* 30 milyarder yaşamını yitirdi.