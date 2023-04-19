Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Ben Alevi'yim, ben Müslüman'ım... /19 Nisan 2023 23:27

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Ben Alevi'yim, ben Müslüman'ım...

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Alevi başlık bir video yayınlayarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Gelin gençler bu eşiği birlikte aşalım. Tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir davette bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi. 

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu ülkede yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz onlarla doğar büyür yaşarız. Ancak seçebileceğimiz şeyler var. Adil, erdemli olmayı seçebiliriz. Daha zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. 

Artık kimlikleri konuşmayacağız. Artık başarıları konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimle birlikte benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen sisteme, doğru olan dürüst olan ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Gelin gençler bu eşiği birlikte aşalım. Tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."
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