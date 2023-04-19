Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan "mülteci" mesajı: Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz /19 Nisan 2023 23:23

Kılıçdaroğlu'ndan "mülteci" mesajı: Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda ülkemizin göçlerle ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyona getirdi" dedi.

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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükleçiler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Kılıçdaroğlu, mülteci sorununa dikkat çekerek "Suriye'de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda ülkemizin göçlerle ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyona getirdi. Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz. Suriye'de barışı istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu gündemde tutması gerekir" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"Coğrafyamızın bir huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi durduğunu da biliyoruz. o nedenle bu coğrafyada eğer güçlü bir Türkiye olursa Orta Doğu halkları da bizi örnek alır kendi ülkelerinde demokrasi en azından getirebilir ve bunu savunabilirler.

Suriye'de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda ülkemizin göçlerle ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyona getirdi. Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz. Suriye'de barışı istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu gündemde tutması gerekir. Dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız. Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz. 

Sudan'daki çatışmaların barış yoluyla çözülmesini isteriz. 

Avrupa ile vize sorununu çözmek istiyoruz. 

Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkedir. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın beraber hareket etmesi ve sonlandırılması gerekmektedir. 

Benim söylediklerim bir insanlık sorunu. Sorunların çözümünde en azından istişare yapabiliriz. 
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