Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı /19 Nisan 2023 23:34

Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Çarpıcı iddialarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut’la yaptığı yayın sonrası gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Gazeteci Serdar Akinan, bugün sabah saatlerinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinden gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Akinan hakkındaki soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.


‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek’ suçlamaları yöneltilen Akinan’ın YouTube kanalındaki dokuz video da soruşturmaya dahil edildi.

Serdar Akinan'ın avukatı Serkan Günel, Akinan’ın savcılık ifadesi sonrası serbest kaldığını duyurdu.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER" Akinan’la fotoğraf da paylaşan Günel, “Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!” ifadelerini kullandı.
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