Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu /19 Nisan 2023 15:15

Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu

Sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

SHABER3.COM

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen gazeteci Sinan Akinan’a yöneltilen suçlamalar belli oldu.

Akinan’ın Muhammed Yakut yayınlarından dolayı ifade verdiği belirtiliyor.

Akinan’a Emniyetteki ifadesinde yöneltilen suçlamaların ise, “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” yer alıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.

Ailesi ve avukatlarının Akinan'dan haber alamadığı bilgisi paylaşılmış, Akinan'ın daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye getirildiği öğrenilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Serdar Akinan'a yöneltilen suçlamalar belli oldu Sonraki Haber >>

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

4 hafta arayla iki farklı kare

4 hafta arayla iki farklı kare

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

MAK Araştırma'dan son anket: İlk turda bitmezse...

MAK Araştırma'dan son anket: İlk turda bitmezse...

15 Temmuz tiyatroydu

15 Temmuz tiyatroydu

Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam

Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:03