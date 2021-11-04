Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı /04 Kasım 2021 13:13

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son dönemde "kanun dışı" talimatlara uymama konusunda bürokratlara yaptığı çağrının yankıları sürüyor

SHABER3.COM

Üst düzey bir bürokrat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası bürokraside direnç geliştiğini belirtirken "Bazı bürokratlar, dokunulmazlık için AKP’ye milletvekili olmak istediklerini iletti" dedi.

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymaması çağrısında bulunurken, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti.


Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürokrat, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getirirken, “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi.

CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan “AKP’de erime yaşanıyor” algısının bürokraside çekince yarattığını söyleyen kaynak, AKP’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünü dile getirdi.

Türkiye’de erken seçim koşullarının oluştuğu görüşünün bürokrasiye hakim olduğu görüşünü dile getiren bürokrat, ismen bildiği bazı üst düzey bürokratların AKP’ye “Milletvekili sürecinde aday adayı olacağız, zamanı gelince bizi değerlendirin” haberi yolladığını iddia etti.
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