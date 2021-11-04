“Doların patronu” bu sefer düğmeye bastı, TL için kâbus devam edecek

Piyasaların gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) bugün vereceği karardaydı. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de kritik karar açıklandı. Fed bünyesindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), “politika faizi” diye bilinen federal fonlama faizini değiştirmeyerek, oy birliği ile yüzde 0-yüzde 0,25 aralığında sabit bıraktı.



Fed varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve varlık alımları ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.



“ALTIN VE GÜMÜŞ İLE BORSA İSTANBUL’DA SATIŞLAR HIZLANABİLİR”



Kararın kendisi için sürpriz olmadığını belirten Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, “Fed kararı #dolar/TL’de iki gündür fiyata yansıtıldı. Sert yükseliş olmaz. Euro cenahında düşüş, Dolar Endeksi’nde yükseliş önümüzdeki günlerde bariz hâle gelecek.” ifadelerini kullandı.



Bozkurt, altın ve gümüş için kademeli iniş ihtimalinin arttığına işaret ederek, “Ons sert düşmedikçe gram altında kur avantajı sürer. Borsada ise satış hızlanır.” değerlendirmesinde bulundu.



PİYASAYA SAÇTIĞI DOLARLARI GERİ TOPLUYOR



Fed, hazine kâğıdı alımlarının 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak. “Doların patronu”, aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kâğıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.



Fed, ekonomik görünümün gerektirdiği şekilde varlık alım hızlarının azaltılmasının devam edeceğini belirtti. Mevcut eğilimle 2022 yılı haziran ayında varlık alım programı sona ermiş olacak.



“EKONOMİDE RİSKLER DEVAM EDİYOR” İKAZI



Karar metninde tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışta etkili olduğunu belirtildi. Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanan metinde, ekonomik toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine bağlı olduğu vurgulandı.