Başsavcılığın bilirkişi raporunda ByLock’ta tahrifat itirafı: 113 GB’lık veriyle nasıl oynandı?

Hukukçu Gökhan Güneş, sosyal medya hesabı üzerinden Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları ve ByLock Bilirkişi Raporlarını paylaştı. Güneş, bilirkişi raporunda ByLock verilerinde tahrifat yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.





Güneş, “Yani, ByLock verilerinin imajının alınmasına ilişkin sonradan verilen 09/12/2016 tarihli hakim kararından ve verilerin bilirkişilere tesliminden 1,5 ay önce dijital materyal üzerinde çalışılmış ve veriler orijinalliğini yitirmiştir.” ifadesi kullandı.





BYLOCK’UN HUKUKA AYKIRILIĞININ RESMİ BELGESİ!

Bugüne kadar, ByLock verilerine dayanarak on binlerce kişiye ceza verildiğini kaydeden Güneş, “Kutsal emanet” gibi saklanan bu verileri (imajı) sadece iki kişi görebilmiş ve sanıklar ile vekillerine verilmeyen bu bilgiler bu kişilerce incelenmiştir.” diye yazdı.





YARGITAY CAZE GENEL KURULU RAPORU

Güneş, “Bu kişiler de, kutsal emanetlerin sahibi Ankara C. Başsavcılığı tarafından bilirkişi olarak görevlendirdikleri için verileri inceleyebilmiştir. Ancak, aynı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun “ByLock Kronoloji Raporu” itirafında olduğu gibi. Ceza Genel Kurulunun ByLock’un hukuka aykırı delil olduğunu itiraf ettiği ve bu yönüyle de tüm yargılamaları etkileyecek nitelikteki bu kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (Kronoloji Raporu s. 13 ve 14’te). Bu karar tüm dosyalara eklenmelidir.” önerisinde bulundu.





BİLİRKİŞİ RAPORLARI DA HUKUKA AYKIRILIĞI KAYDA GEÇİRDİ

Hazırlanan bilirkişi raporu ile de ByLock verilerinin hukuka aykırılığı “resmi” olarak kayda geçirildiğini kaydeden Güneş, “Şöyle ki; Ankara C. Başsavcılığı 27/9/2016’de, ByLock verilerini incelemek üzere Baha Şen ve Rafet Öngöçmen’i bilirkişi olarak görevlendirmiştir. Ancak veriler, bu görevlendirmeden 2,5 ay sonra ve Ankara 4.SCH’nin aşağıdaki kararından sonra bilirkişilere teslim edilmiştir. ByLock verilerini geç teslim alan bilirkişiler de bir hafta sürecek incelemeyi tam 8 ay da bitirmiş ve raporlarını 12/7/2017’de teslim etmişlerdir.” ifadesini kullandı.





113 GB’LIK VERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlattığı raporda kendi ayağına sıktığını savunan Güneş, “ByLock verileriyle nasıl oynandığının itirafı niteliğindedir. Zira raporun 25. sayfasında, incelemesi yapılan 113 GB verinin yer aldığı dosyanın 26/10/2016’da değiştirildiği belirtilmiştir. Yani, ByLock verilerinin imajının alınmasına ilişkin sonradan verilen 09/12/2016 tarihli hakim kararından ve verilerin bilirkişilere tesliminden 1,5 ay önce dijital materyal üzerinde çalışılmış ve veriler orijinalliğini yitirmiştir.” dedi.





BYLOCK VERİLERİ ÜZERİNDE İSİM LİSTELERİ OLUŞTURMUŞLAR

Raporun aynı sayfasında başka itirafların da yer aldığına dikkat çeken Güneş, “Veriler üzerinde aylarca süren çalışmalar neticesinde isim listeleri de oluşturulduğu açıkça itiraf edilmiştir. Yani, ByLock verileri üzerinde çalışanlar; “Adliye.xl.xs” isimli ve içinde ByLock listelerinin olduğu excel tablosu oluşturmuşlar. Bu dosyayı şifrelemişler ve Dosyada “isim listesi” olduğunu bilirkişilere söylemeyi de ihmal etmemişlerdir! Bilirkişiler de, bu hususları olduğu gibi rapora yazmak suretiyle, adeta ByLock verilerini “çöpe” atmışlardır.” diye yazdı.





MİT’DEN GÖNDERİLEN LİSTELER EKLENMİŞ

Güneş, “Raporun 24. Sayfasında ise 13/12/2016’da bilirkişilere teslim edilen 7,2 GB’lık disk içindeki veriler üzerinde, 12/12/2016 tarihinde (teslim edilmeden 1 gün önce) akşam saat 18’den sonra değişiklik yapıldığı da belirtilmiştir.” diyerek bu değişiklikle ilgili dijital materyalle ilgili “imaj notu” kısmında; “MİT tarafından gönderilen” ifadesine yer verildiğine dikkat çekti.





Dava dosyalarına eklenmesini isteyen Güneş, raporlarla ilgili link de paylaştı.







