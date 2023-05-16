Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’nun oyları Muharrem İnce’ye yazılmış /16 Mayıs 2023 19:56

Kılıçdaroğlu’nun oyları Muharrem İnce’ye yazılmış

Şanlıurfa’da ıslak imzalı tutanaklarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanılan 143 oyun Muharrem İnce adına kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı.

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Sözcü'nün haberine göre Şanlıurfa Karaköprü’ye bağlı Güllübağ Mahallesi'nde bulunan 1154 numaralı sandıktan sayım sonucu Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a 173 oy, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 143 oy, Sinan Oğan'a 6 oy çıkarken, Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarında ise bu sandığın oy dağılımı Erdoğan 173, Muharrem İnce 143, Kemal Kılıçdaroğlu sıfır ve Sinan Oğan ise 6 oy olarak girildi.

Yanlışlığı sosyal medya hesabından paylaşıp ıslak imzalı tutanak ve YSK kayıtlarını karşılaştıran CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Celal Çiftçi, “Trafoya kedi girmedi ama bu sefer ‘Ali Cengiz' oyunları devam ediyor. Vatandaş olarak sadece adalet istiyoruz” yorumu yaptı.
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