Kılıçdaroğlu: Odatv'yi açmıyorum bile, çünkü güvenmiyorum

Cumhuriyet gazetesi yazarlarına karşı böyle bir söyleme giremeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Bizim size bir şey söylemeye hakkımız yok. Siz yazarsınız eleştirirsiniz. Biz sizin yazılarınızı eleştirilerinizi büyük bir dikkatle okuruz. Varsa bir eksiklik yanlışlık varsa açarız telefonu deriz ki, ‘ya Murat Bey böyle yazmışsınız ama şu yönü de var’ deriz. Size en azından kendi düşüncemizi aktarırız. Yoksa benim sadece size değil Cumhuriyet yazarlarının tamamına saygım var. Kale gibi gazete orası böyle bakmanızı isterim.''