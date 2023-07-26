Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Odatv'yi açmıyorum bile, çünkü güvenmiyorum /26 Temmuz 2023 09:04

Kılıçdaroğlu: Odatv'yi açmıyorum bile, çünkü güvenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'e, Odatv'nin CHP'den para alan gazeteciler haberi konusunda, "Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı? Müyesser Yıldız niye ayrıldı? Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarlarına karşı böyle bir söyleme giremeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bizim size bir şey söylemeye hakkımız yok. Siz yazarsınız eleştirirsiniz. Biz sizin yazılarınızı eleştirilerinizi büyük bir dikkatle okuruz. Varsa bir eksiklik yanlışlık varsa açarız telefonu deriz ki, ‘ya Murat Bey böyle yazmışsınız ama şu yönü de var’ deriz. Size en azından kendi düşüncemizi aktarırız. Yoksa benim sadece size değil Cumhuriyet yazarlarının tamamına saygım var. Kale gibi gazete orası böyle bakmanızı isterim.''
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