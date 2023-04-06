Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile görüştü! /06 Nisan 2023 14:30

Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile görüştü!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı  Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi ( TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e ziyaret yaptı.

TDP Genel Merkezi'nde Sarıgül ile görüşen Kılıçdaroğlu, "Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız."

Mustafa Sarıgül ise görüşme sonrası şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. SAyın Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok güzel bir görüşmeyi heyetler arasında gerçekleştirdik. Demokratik parlamenter sistemden yanayız. İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."


Ziyaretlerini sıklaştıran Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüşecek.
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