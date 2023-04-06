Moskova’da cami yeri tartışması büyüdü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Moskova’da, artan müslüman nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeni cami ve camiler konusu uzun süredir tartışılıyor. Hali hazırda dört cami ve onlarca mescit bulunuyor. Fakat Cuma ve bayram namazlarında yer yetmezliği sokaklara taşıyor.





Bu nedenle Kosino-Ukhtomskoye semtinde cami külliyesi inşaası planlanıyor. Fakat bu plan Ortodoks aktivistler ile Müslüman toplum arasında tartışmaya dönüştü.





Ortodoks aktivistler ile Müslüman topluluk arasındaki tartışma, önce sokak gösterilerine, ardından da sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü Kafkas MMA Boks sporcularının karıştığı tartışmaya dönüştü.





Hristiyanlar tarafından saygı duyulan Kutsal Göl'ün kıyısına bir İslam külliyesi inşa edileceğine dair haberler ilk olarak işadamı Konstantin Malofeev’in sahibi olduğu aşırı sağcı Tsargrad TV kanalından duyuruldu.

Haberde Moskova'nın Kosino-Ukhtomskoye semtinde Kutsal Göl yakınında "60.000 kişilik Rusya'nın en büyük camisi" inşa etme planlandığı duyurularak hristiyan halk protestoya çağrıldı.





Şubat ayının sonunda çeşitli kamuoyunda yer alan haberlerin ardından bölgede protestolar başladı. Ortodoks aktivistler duruma dahil oldu.





2 Nisan'da, Rus Topluluğu derneğinin koordinatörü Andrey Tkachuk'un da yer aldığı bir protesto eylemi düzenlendi. Göl kenarında toplanan katılımcılar, burada “cami yapılmasına karşı” dua etti ve imza topladı.





Tartışmaya MMA sporcuları dahil oldu





2 Nisan'da MMA dövüşöçüleri Max Divnich, Konstantin Erokhin, Dmitry Aryshev ve Alexei Papin cami inşasına karşı protesto içeren paylaşım yaptı.





Bu paylaşımlar Müslüman MMA sporcuların sert tepkisine neden oldu.

Sadece Rusya'da değil, dünya karma dövüş sanatlarında da en etkili isimlerden biri olan UFC şampiyonu Islam Makhachev bile tepki gösterdi.





Sokakta namaz kılan Müslümanların bir fotoğrafını yayınlayan dünyaca ünlü sporcu, "Camilerin inşasına ne kadar Divnichi ve benzerleri müdahale ederse etsin, gittikçe daha fazla cami ve Müslüman olacak!” Mesajıyla tepki gösterdi. Bu mesaja Rus ve Kafkas asıllı müslüman çok sayıda sporcudan destek geldi.





Kadirov sert tepki gösterdi





Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov'da tartışmaya katıldı ve “Donbas'ta sizin yerinize savaşan bir Müslümanı kenara itin ve vatanseverliğinizi orada gösterin” ifadelerini kullandı.





Kutsal Göl etrafında toplanan ve cami inşatını protesto eden topluluğa Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov'da Telegram kanalından yayınladığı sert mesajla müdahil oldu.





Çeçen lider, “Bütün bu miting katılımcıları, Rus topraklarını savunma fikrini gönülden ortaya atıyorsanız, o zaman bir makineli tüfek alıp cepheye gidin, siperlere girin! Ön cephede her gün savunulması gereken uçsuz bucaksız Rus toprakları var. Bir makineli tüfek alın, bugün Rus Donbas'ta sizin yerinize savaşan bir Müslümanı kenara itin ve vatanseverliğinizi gösterin, Anavatanınızı ne kadar sevdiğinizi sözlerle veya provokasyonlarla değil, eylemle gösterin ”diye yazdı.





Ukrayna topraklarında "bir Rus, bir Çeçen, bir Başkurt, bir Tatar, bir Hıristiyan, bir Müslümanın omuz omuza durduğunu, erzak paylaştığını, bir sığınakta Yüce Allah'a dua ettiğini" hatırlatan Kadirov, bir caminin inşasına karşı protestoları "açık bir provokasyon ve ülkenin vatandaşlarını bölme girişimi" olarak nitelendirdi.





Kilise, sinagog ve cami birlikte inşaa edilmek istendi





Gazeteci Maksim Shevchenko da Kutsal Göl çevresindeki protestolara şüpheyle yaklaşanlardan. Kosino'daki caminin yapımına protestoları "politik yapay bir kurgu" olarak adlandırarak; sadece bir cami değil, aynı zamanda kilise, cami ve bir sinagog ile birlikte inşa edimesinin planlandığını hatırlattı.





Protestolar sonuç verdi, Cami inşaatının yeri değiştirildi





Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kosino-Ukhtomsky semtindeki Kutsal Göl'ün yakınına yapılması planlanan caminin yerinin değiştirilerek, yine aynı bölgede Kosino metro istasyonunun yanında bir yer tahsis edileceğini söyledi.





Sobyanin, cami için başka bir yer bulunmasını isteyen Moskova Patriği Kirill, ‘Bütün Rusya' hareketi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani Kurulu Başkanı Ravil Gainutdin'in benzer çağrılarının olduğunu da sözlerine ekledi.





Yeni cami inşaatı için Kosino metro istasyonundan çok uzak olmayan, MCD-3 tren hattı ve Moskova Yüksek Hızlı tren hattı ile Çevre Yolu arasında bir arsa tahsis edilecek. Yeni yer ulaşım bakımından Metro ve MCD istasyonlarına yürüme mesafesinde olacak. Ayrıca Sobyanin caminin çevredeki evlerin sakinlerine rahatsızlık vermeyeceğini belirtti.

Caminin etrafındaki alan, tıpkı Ortodoks kiliselerinde yapıldığı gibi çevre düzenlemesi yapılacak ve yürüyüş için erişilebilir olacak.