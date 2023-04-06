Almanya'da koalisyon hükümetinin oy oranı düşüyor

Yapılan yeni bir anket, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin oy oranının düştüğünü ortaya koydu.







Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından çevrimiçi olarak yapılan ve "Bu Pazar seçimler olsa kime oy verirdiniz" sorusunun sorulduğu anketin perşembe günü açıklanan sonuçlarına göre, Sosyal Demokratlar oy oranlarını bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 20 ile korurken, hükümet ortağı Yeşiller Mart ayına kıyasla Nisan ayında bir puan kaybederek yüzde 15'e geriledi. Hükümetin bir diğer ortağı Hür Demokratların ise yüzde 6 ile Mart ayındaki oy oranlarını koruduğu ifade edildi. Anket sonuçlarına göre toplamında yüzde 41 oy oranına erişen SPD, Yeşiller ve FDP bu oy oranıyla hükümeti oluşturmak için çoğunluğu sağlayamıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre, buna karşılık, muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oluşturduğu ittifakın oy oranı Nisan ayında, bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 30 oldu. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 17 olan bir önceki aydaki oy oranını korurken, Sol Parti'nin 1 puanlık düşüşle yüzde 6'lık bir oy oranına sahip olduğu belirtildi.







Ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 7'si (yüzde 68) koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmadığını ifade ederken, katılımcıların yüzde 26'sı çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 57'si koalisyonun bölünmüş tavır sergilediğini söylerken, yüzde 12'si ise hükümetin birlikte hareket ettiklerini düşündüklerini ifade etti.





Her ne kadar katılımcıların yarısından fazlası koalisyonun bölünmüş bir tavır sergilediğini düşünse de katılımcıların yüzde 67'si hükümetin yakında dağılacağını düşünmediklerini belirtti. Ankete katılanların yüzde 19'u ise önümüzdeki aylarda bir genel seçim olabileceğine inandıklarını söyledi.





Almanya'da Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde SPD yüzde 25,7; CDU yüzde 18,9; Yeşiller yüzde 14,8; AfD yüzde 10,3; FDP yüzde 11,5; CSU yüzde 5,2; Sol Parti ise yüzde 4,9 oy almıştı.