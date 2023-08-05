Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacakmış /05 Ağustos 2023 11:38

Kılıçdaroğlu, tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacakmış

tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı.

SHABER3.COM

tv100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade'de gazeteci Cansu Canan Özgen dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, o ismin söylediklerini izleyiciyle paylaştı.

Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, tabanı heyecanlandıran bir açıklama... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:47:07