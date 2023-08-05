Samanyolu Haber /Dünya / Hiroşima katliamı 78 yaşında /05 Ağustos 2023 11:35

Hiroşima katliamı 78 yaşında

Dünyanın ilk atom bombası saldırısı olan ve Japonya'da binlerce insanın ölümüne neden Hiroşima katliamının üzerinden 78 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitirenler düzenlenecek törenle anılacak.

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Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, katliamın 78'inci yılında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek törenle anılacak.

Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda 6 Ağustos'ta yapılacak geleneksel törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler ve 110 ülkeden rekor sayıda temsilci katılacak. ABD'nin Japonya'ya karşı kullandığı “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulunulacak törende, saldırıda hayatını kaybedenler ve saldırıya tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı liste barış anıtına asılacak.

NE OLMUŞTU?

Kimilerinin Japonya'nın ABD'yi kalbinden vurduğu "Pearl Harbour" saldırısının intikamı olarak gördüğü, kimilerinin ise gövde gösterisi olarak yorumladığı dünyanın ilk atom bombası saldırısı, 2'inci Dünya Savaşı'nın sonlarında gerçekleşmiş, ABD ilk kez Japonya'ya karşı nükleer silaha başvurmuştu. Japonya, 10 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde müttefiklerin o dönemki liderleri ABD Başkanı Harry Truman, Sovyet lider Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill'in katıldığı toplantıya Soyvetler Birliği aracılığıyla bir elçi göndermek istemiş, ancak müttefikler bunu reddetmişti. Müttefiklerin Japonya'ya yapılan savaşı 26 Temmuz 1945'te sonlandırma çağrısı ise bu kez Japonya tarafından reddedilmişti. Japonya'nın tavrı, yaklaşık 10 gün sonra ülkeye düzenlenecek atom bombası saldırılarında belirleyici rol oynamıştı.

SÜRECİ BAŞLATAN İSİM: HARRY TRUMAN

ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 12 Nisan 1945'te ölmesiyle başkanlık koltuğuna oturan Harry Truman, zaman kaybetmeden atom bombasının atılması için gerekli süreci başlatmış, 27 Nisan 1945'te düzenlenen Hedef Tetkik Komitesi toplantısında Japonya'nın 17 bölgesi hedef olarak seçilmek üzere incelemeye alınmıştı. İddialara göre, 1945'in Mayıs ayı itibarıyla olası nükleer saldırı hedefleri arasındaki 4 kente yapılan hava saldırıları sonlandırılarak savaştan kaçan Japon halkının atom bombasının hedefi olacak şehirlere göç etmesi sağlanmıştı.

İLK DARBE HİROŞİMA'YA

Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy"u (Küçük Oğlan) taşıyan "Enola Gay" adlı uçak, 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü Hiroşima semalarına ulaşmış, şehrin semalarında gözlem yapmak amacıyla bölgeye giden bir diğer uçak “Straight Flush” ise Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edilmişti. Hiroşima hava sahasında ciddi yol kat etmeyi başaran “Enola Gay”, yerel saatle 08:13'te Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edilmesinden kısa bir süre sonra "Little Boy"u Hiroşima semalarına bırakmış ve atom bombası yerel saatle 08:16'da yeryüzüne 600 metre mesafede patlamıştı.

140 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima katliamı, dolaylı olarak yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. ABD, 9 Ağustos 1945'te ise bir diğer Japon şehri Nagasaki'yi atom bombası ile vurmuştu.
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