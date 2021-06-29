Kılıçdaroğlu: Türkiye, kara para aklayan ülkelerin başında geliyor

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu kumar paraları kime gidiyor. Organ ticaretinde, uyuşturucuda bu paralar nereye gidiyor? Sadece ticareti yapan mı, göz yuman da payını alacak. Saray ve beslemeleri neden sessiz kalıyor? Beslendikleri için! Bugün Türkiye’de rüşvetsiz iş yapmak mümkün değil. Devletle muhatap olduğun andan itibaren rüşvetsiz iş yapmak mümkün değil” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





‘İŞSİZLİĞİ DAHA DA BÜYÜTÜRSÜNÜZ’





“Kısa çalışma ödeneği 456 gün sürdü, ücretsiz izin aylığı 433 gün. Bu ayın sonunda bitmemesi gerekiyor, en azından pandemi hala devam ediyor. KÇÖ ve ücretsiz izin aylığı uygulamasını sürdürmek gerekiyor. KÇÖ’den 3 milyondan fazla kişi faydalandı. Bunlara yada 225 lira veriyorlar. Ücretsiz izin aylığından 2,5 milyon insan yararlanmış. Bunlara da 268 lira ödenmiş. Bu paraları kesmeyin. Keserseniz zaten işsizlik büyük bir sorun daha da büyütürsünüz.



