Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu yine ters köşe yaptı: Bilseymiş Perinaz'ı atamazmış!. /04 Eylül 2023 09:03

Kılıçdaroğlu yine ters köşe yaptı: Bilseymiş Perinaz'ı atamazmış!.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları sürecinde atanan ve 10 gün danışmanı olarak kalan Perinaz Mahpeyker Yaman'a ilişkin olarak "O mesajları bilseydim atamazdım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında kendisi ve Atatürk'ün aleyhinde paylaşımlar olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanı olarak atanmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi.

Halktv.com.tr'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, seçim zamanı yapılan atamaya ilişkin olarak “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. 

Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ PROTOKOLÜ DE PARTİ TARAFINDAN YALANLANMIŞTI AMA...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçilmesi durumunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın vereceğini iddia etmişti. Daha önce CHP Sözcüsü Öztrak'ın yalanladığı o iddia, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanmıştı. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek partilerinden tepki gelmişti.
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