Samanyolu Haber /Spor / Melissa Vargas, en değerli oyuncu seçildi! /04 Eylül 2023 09:08

Melissa Vargas, en değerli oyuncu seçildi!

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde 41 sayı kaydederek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı oldu. Vargas, "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçildi.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

EN DEĞERLİ OYUNCU VARGAS OLDU

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.
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