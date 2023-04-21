Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim /21 Nisan 2023 16:57

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da kendisine yönelik yapılan sözlü saldırıya ilişkin ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Twitter'dan bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."


Özgür Özel: Biz işin o kısmıyla hiç meşgul değiliz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz konusu sözlü saldırıyla ilgili bir açıklama yapmış; provokasyonun depremzedelerin sorunlarını gölgelemek için yapıldığına işaret etmişti.

Halk TV’den Fırat Fıstık’a konuşan Özgür Özel, "Bu büyük acının yaşandığı kentte bayramın birinci gününü geçirmek istedi. Geldiğimizde Adıyaman’da isimleri belli olmayan, numaralarla defnedilen depremzedeleri ziyaret ettik. Kameraları görenler 'Nerede bu devlet' diye sordular. Orada o kadar çok 'Neredeydiler' denildi ki, bizi takip eden, özellikle belki 10 metre takip eden bir grup… Varlığının farkındaydık, bizi izlediğini görüyorduk ama ne yaptığını görmüyorduk. Depremzede insanları görünce oranın gündemini başka bir noktaya getirmek için mezar başına dolaştılar. Sizin de gördüğünüz görüntülerde Fatiha okunmasına ilişkin oradan o yakışıksız söylem geldi. Biz işin o kısmıyla hiç meşgul değiliz" diye konuşmuştu.
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Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

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