Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması: Karar vereceğiz /15 Aralık 2021 16:40

Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması: Karar vereceğiz

CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki adaylık açıklamalarına ilişkin, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.

BAŞKANLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

CHP lideri Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları ile ilgili de, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

NEBATİ'YE TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına da değinen CHP lideri, "Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.
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