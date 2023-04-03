Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır" /03 Nisan 2023 13:22

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisine tepki gösterdi. Erdoğan, "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Jeff Flake’i hedef aldı. Erdoğan, "Gidiyor, bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bit toplu açılış töreninin ardından ziyaret ettiği Ülkü Ocakları’nda konuşan Erdoğan, Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki gösterdi.

Erdoğan, Flake’e yönelik şunları söyledi:

"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef... Sonraki Haber >>

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:26