AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Jeff Flake’i hedef aldı. Erdoğan, "Gidiyor, bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.







Gerçek Gündem'in haberine göre İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bit toplu açılış töreninin ardından ziyaret ettiği Ülkü Ocakları’nda konuşan Erdoğan, Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki gösterdi.





Erdoğan, Flake’e yönelik şunları söyledi:





"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."







