Samanyolu Haber /Gündem / Kira gibi elektrik faturası gelen Gülse Birsel isyan etti /22 Ocak 2022 17:09

Kira gibi elektrik faturası gelen Gülse Birsel isyan etti

Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel isyan etti. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Gülse Birsel, evinin odası sayısını söyleyerek “Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” dedi.

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Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı.

AKP’nin zamları altında vatandaşlardan sonra zenginler de ezilmeye başladı. Vatandaşlar yeni yılın ilk faturalarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan etti.

3+1 DÜZ DAİRE HA BURASI
Evine 2 bin 550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etti.


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