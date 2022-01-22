Kira gibi elektrik faturası gelen Gülse Birsel isyan etti

Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı.







AKP’nin zamları altında vatandaşlardan sonra zenginler de ezilmeye başladı. Vatandaşlar yeni yılın ilk faturalarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan etti.





3+1 DÜZ DAİRE HA BURASI

Evine 2 bin 550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etti.







