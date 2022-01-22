Çin Havayolu Şirketlerinin 44 Uçuşu Durduruldu

ABD, Çin hükümetinin Covid-19 nedeniyle bazı ABD havayolu uçuşlarını askıya alma kararına yanıt olarak dört Çin havayolu şirketinin ABD'den kalkan Çin bağlantılı 44 uçuşunu askıya alacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı askıya almaların 30 Ocak'ta, Xiamen Airlines’ın Los Angeles'tan Xiamen'e tarifeli uçuşuyla başlayacağını ve 29 Mart'a kadar süreceğini bildirdi.

Karar kapsamında Xiamen, Air China, China Southern ve China Eastern Airlines’ın bazı uçuşları durdurulacak.

Ulaştırma Bakanlığı, Fransa ve Almanya'nın da Çin'in Covid-19 uçuş kısıtlamalarına karşı benzer önlemler aldığını söyledi ve Çin'in 44 uçuşu askıya almasının kamu yararına aykırı olduğunu söyledi. Bakanlık ayrıca Çin'in ABD havayolu şirketlerine karşı tek taraflı eylemlerinin yapılan karşılıklı bir anlaşma ile tutarsız olduğunu da sözlerine ekledi.

"Çin politikalarını değiştirirse kararı gözden geçiririz"





ABD Ulaştırma Bakanlığı Çin'in ABD havayolu şirketleri için durumu iyileştirmek amacıyla politikalarını değiştirmesi durumunda kararını yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti.





Bakanlık "Çin'in daha fazla uçuşu iptal etmesi durumunda ek işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz" uyarısı yaptı.





Çin'in kısıtlamalarından etkilenen üç ABD havayolu şirketini temsil eden ticaret grubu Airlines for America, Washington'un "Çin pazarında ABD havayolu şirketlerine adil davranılmasını sağlama" eylemi olarak değerlendirdiği hamlesini desteklediğini söyledi.





Çin: "ABD’nin hamlesi ‘‘mantıksız"





Çin’in Washington Büyükelçiliği sözcülerinden Liu Pengyu, Çin’e giren uluslararası yolcu uçuşları politikasının Çinli ve yabancı havayolları için eşit, adil ve şeffaf biçimde yapıldığını söyledi.





ABD’nin uçuşları durdurma hamlesinin "çok mantıksız" olduğunu belirten sözcü "ABD tarafını Çinli havayolu şirketlerininnormal yolcu uçuşlarını aksatmayı ve kısıtlamayı durdurmaya davet ediyoruz" dedi.





Çin de 44 ABD uçuşunu askıya almıştı





Çin, 31 Aralık'tan bu yana bazı yolcuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından 20 United Airlines, 10 American Airlines ve 14 Delta Airlines uçuşunu askıya almıştı. Ulaştırma Bakanlığı, Çin hükümetinin Salı günü de yeni ABD uçuş iptalleri açıkladığını bildirmişti.





Çin ayrıca, yolcuların daha sonra pozitif çıkmalarının ardından Çinli havayolu şirketleri tarafından ABD’ye yapılan çok sayıda uçuşu da askıya almış durumda.





Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) Eylül ayında yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası uçuşları haftada 200’e yani pandemi öncesi seviyenin yüzde 2’sine indirdiğini belirtmişti.





ABD'de iptal edilen uçuşların sayısıysa Corona virüsünün son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonların ülkede rekor seviyelere çıkmasıyla Aralık ayından beri arttı.





Pekin ve Washington, pandeminin başlangıcından bu yana havayolu hizmetleri konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı Ağustos ayında Pekin'in dört United Airlines uçuşunu yüzde 40 yolcu kapasitesiyle sınırlamasının ardından Çinli havayolu şirketlerinin dört uçuşunu dört hafta boyunca yüzde 40 yolcu kapasitesiyle sınırlamıştı.





Son iptallerden önce, üç ABD havayolu ve dört Çinli havayolu iki ülke arasında haftada yaklaşık 20 uçuş düzenliyordu. Bu rakam pandemi öncesinde haftada 100'den fazlaydı.