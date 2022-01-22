Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun, Erdoğan'ı engellemeye çalıştı iddiası /22 Ocak 2022 17:25

Fahrettin Altun, Erdoğan'ı engellemeye çalıştı iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu için "O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözleri ile ilgili gazeteci Nevşin Mengü'den ilginç bir iddia geldi. Mengü, Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan sözlerinin yayınlanmasını Fahrettin Altun'un engellemeye çalıştığını, bu nedenle sözlerinin yurttaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerden yayıldığını iddia etti.

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Erdoğan'ın, cuma namazı sonrası sanatçı Sezen Aksu'yu "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözleriyle hedef almıştı. Erdoğan'ın sözlerinin medyada yer almasıyla ilgili olarak FOX TV ekranında dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya sürüldü.

Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki sözler sebebiyle gündem olan sanatçı Sezen Aksu'yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.

Erdoğan'ın sözleri tepki toplarken, FOX TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' adlı programda gazeteci Nevşin Mengü dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Nevşin Mengü, Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan sözlerinin yayınlanmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un engellemeye çalıştığını, bu nedenle sözlerinin yurttaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerden yayıldığını iddia etti.

Mengü şöyle konuştu:

"Çamlıca Camisi'nde yaptı Cumhurbaşkanı bu açıklamayı. Cuma sonrası. Dikkat ederseniz bir cep telefonu görüntüsü, dikey çekilmiş. Aslında Cumhurbaşkanı'nı takip eden çok sayıda gazeteci var. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabirleri var. Cumhurbaşkanı'nın bütün programını takip ederler. Özellikle cuma günleri takip edilir Cumhurbaşkanı. Çünkü gelenek haline geldi, hep cuma namazı çıkışında açıklama yapar. Siyaset sorulur falan... Yalnız bugün bana gelen bilgi, cami içinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığı sırada gazeteciler bunu duyuyorlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri geliyor 'Arkadaşlar bunu yazmayın lütfen. Fahrettin Bey de yazılmasını istemiyor' diyor."
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