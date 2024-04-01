Kırılması zor bir rekor: İşte Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi ve aldığı oy

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde sadece Mudurnu'da aday gösteren Güç Birliği Partisi, 3 oy alarak seçimleri tamamladı. Bu sonuçlarla, parti Cumhuriyet tarihinde en az oy alan parti unvanını aldı.







31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından birçok seçim bölgesinde sonuçlar netliğe kavuştu.





Türkiye genelinde CHP'nin yüzde 37,76 oyla birinci geldiği ve 35 ilin belediyesini kazandığı seçimlerde birçok rekor da ortaya çıktı. Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini sağlayamadı.





SADECE 3 OY ALDI



Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı. Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu. Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.