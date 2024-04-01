Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya'da demokrasiyi tehdit altında gördüğünü belirterek düşünce özgürlüğünün açık çek anlamına gelmediğini söyledi.







Frankfurter Allgemeine Zeitung'da bir makale kaleme alan Haldenwang, rahatsız edici, absürt ve radikal fikirlerin de düşünce özgürlüğünün koruması altında olduğuna işaret etmekle birlikte bunun sınırları bulunduğunu kaydetti.





Özgürlükçü temel düzene karşı çabalar söz konusu olduğunda iç istihbaratın gözlem ve değerlendirmelerde bulunmasının uygun olduğunu belirten Haldenwang, bunun insan onurunun zedelendiği, demokratik protestoların tırmandığı ya da meşru eleştirilerin "aşırılıkçı ajitasyona" dönüştüğü durumlar için de geçerli olduğunu ifade etti.





İç istihbarat teşkilatı başkanı, yıllardır aşırılıkçıların sayısının da aşırıcılığın da yükselişte olduğunu belirterek "İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkemizde demokrasi nadiren bu ölçüde tehdit altında olmuştur" ifadesini kullandı.







"Siyasi taraflılık" eleştirilerine yanıt

Dijitalleşmenin ideolojilerin ve nefret dolu kışkırtmacılığın yayılmasına katkı sağladığını ve otoriter devletlerin Batılı demokrasilere karşı açık ve gizli araçlarla giderek daha aleni bir şekilde harekete geçtiğini belirten Haldenwang, yapılan dezenformasyonun Almanya'daki aktörler ve kuruluşlarda etki yarattığına dikkat çekti.





Son dönemde Anayasayı Koruma Dairesi'nin siyasi açıdan tarafsız olmasını talep eden seslerin yükseldiğini, Daire'yi "fikir polisi" diye adlandıranların olduğunu belirten Haldenwang, "Biz siyasi açıdan tarafsızız. Ama özgürlükçü demokrasimize karşı faaliyet gösteren ve ajite edenlere karşı değil. Çünkü özgürlükçü demokratik temel düzeni korumak bizim görevimiz" dedi.