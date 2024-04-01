Samanyolu Haber /Dünya / Rusya duyurdu: Moskova saldırısının finansörleri yakalandı /01 Nisan 2024 17:06

Rusya duyurdu: Moskova saldırısının finansörleri yakalandı

Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırı için para ve silah sağlayan 4 yabancı ülke vatandaşının yakalandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan'da düzenlenen operasyon sonucu Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna gerçekleştirilen saldırı için para ve silah sağlayan şüpheli 4 yabancı ülke vatandaşının yakalandığını bildirdi. Servisten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon ile Kaspiysk şehrinde terör eylemi hazırlayan 4 yabancı vatandaşın yer aldığı bir hücre evine baskın düzenlendiği ve eylemlerinin engellendiği belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, "Gözaltına alınan militanların, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda işlenen terör saldırısının faillerine finans ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıkları da tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Şüphelilerin Dağıstan'da söz konusu bölgede keşif yaptığı aktarılan açıklamada, bu şahısların hazırladıkları el yapımı patlayıcı ve otomatik silahların ele geçirildiği, şüphelilerin terör saldırısının hemen ardından Rusya'dan ayrılma niyetinde oldukları bilgisi paylaşıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Moskova’daki Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.
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