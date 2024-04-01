Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirmek üzere Zeytinburnu’nda bulunan il binasında basın toplantısı düzenledi.







Toplantıya; Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve parti temsilcileri katıldı.





“BİZİMLE HELALLEŞMENİZ GEREKİYOR”

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili “Bütün ambargolara tehditlere, şantajlara, yalan haberlere rağmen bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye’de siyaset yapmaya devam etmeyin" dedi.





Altınöz, "Sizin yapmış olduğunuz bu yanlış yöntemle, aynı zamanda bizim içimizden 3-5 kendini bilmezi sizin yandaş televizyon kanallarınıza çıkartma suretiyle bizlere söylenmedik hakaret bırakmadınız. Kaldı ki siz 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.







“BU SONUÇ BİR ERKEN SEÇİM SONUCUDUR”

Seçim sonuçlarını erken seçim sonucu olarak değerlendiren Altınöz, “Sivil anayasa konusunda elbette genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur. Bunları kamuoyuyla ve gerekse hükümetimizin temsilcileriyle paylaşmaya hazırız. Erken seçim konusunu dün akşam katılmış olduğum bir programda dile getirdim. Çünkü bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Diyeceksiniz ki 14 Mayıs'ta seçim yapıldı bu kadar hızlı da erken seçim olur mu? Olur. Çünkü sahada yapmış olduğumuz seçim kampanyasında karşılaştığımız husus, insanların geçinememesiydi. Açlık sınırının altında yaşayan yüzde 56, yoksulluk sınırının altında yaşan yüzde 90’ı bulunan bir memlekette yaşıyoruz. İnsanlarımız şu anda maalesef geçinemez durumda. 10 bin lira emekli maaşıyla yaşayan 10 milyonun üstünde emeklimiz var” dedi.





“TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM MECBURİYETİ VARDIR”



Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz, “Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor. Bunları bilerek anlatıyoruz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçime giderken de elbette halkımız bizi şu anda üçüncü parti konumuna getirdi. Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların karşılığını, bize gösterilen teveccühü onların bize vermiş olduğu yetkiyi parlamentoda kullanmak durumundayız. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.







