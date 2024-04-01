Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı yeni bölümü ile ekranlarda /01 Nisan 2024 16:34

İftar Zamanı yeni bölümü ile ekranlarda

İftar Zamanı, Metin Haboğlu'nun sunumuyla bir kez daha Ramazan ayında ekranlara konuk olacak.

SHABER3.COM

MCEU TV'de yayınlanan İftar Zamanı'na bugün İlahiyatçı Cahit Terzioğlu ve Prof. Dr. Ali Yurtsever konuk olacak. 

Metin Haboğlu İlahiyatçı Cahit Terzioğlu ile;

- Sabrı ve imtihan çeşitlerini, 
- Dünya ticarethanesinde kazançlı çıkmanın yollarını konuşacak.  

Haboğlu, Prof. Dr. Ali Yurtsever ile;

- Tenkil döneminde Amerika’ya göç eden gençlere yönelik rehberlik çalışmalarını, 
- Şikago’daki Ramazan coşkusunu ekranlara taşıyacak. 

Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun eserlerinin de yer alacağı program, Türkiye saati ile 17:45 MCEU ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


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