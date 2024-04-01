İftar Zamanı yeni bölümü ile ekranlarda

MCEU TV'de yayınlanan İftar Zamanı'na bugün İlahiyatçı Cahit Terzioğlu ve Prof. Dr. Ali Yurtsever konuk olacak.





Metin Haboğlu İlahiyatçı Cahit Terzioğlu ile;





- Sabrı ve imtihan çeşitlerini,

- Dünya ticarethanesinde kazançlı çıkmanın yollarını konuşacak.





Haboğlu, Prof. Dr. Ali Yurtsever ile;





- Tenkil döneminde Amerika’ya göç eden gençlere yönelik rehberlik çalışmalarını,

- Şikago’daki Ramazan coşkusunu ekranlara taşıyacak.





Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu'nun eserlerinin de yer alacağı program, Türkiye saati ile 17:45 MCEU ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.









