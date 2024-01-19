Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı Bülten'le arananlar Türkiye'yi üst yapmış: 12 farklı ülkeden 42 yabancı yakalandı /19 Ocak 2024 11:16

Kırmızı Bülten'le arananlar Türkiye'yi üst yapmış: 12 farklı ülkeden 42 yabancı yakalandı

Türkiye'nin, uluslararası suçluların ikamet ettiği bir güzergah haline geldiğini ortaya koyan bir operasyon daha... 13 şehirde 12 ülke tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 42 kişi yakalandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-31' operasyonuyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Operasyonun devam ettiğini belirten Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek  kafesin içine koyacağız" dedi.

19 GÜNDE 114 KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak’taki operasyonlarda Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan şüpheliler yakalandı.


Bu kişilerin; organize suç örgütü üyeliği, yasadışı silah ticareti, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. 

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, Kırmızı Bülten ile aranan toplam 114 şüpheli şahıs yakalandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı Bülten'le arananlar Türkiye'yi üst yapmış:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:41:44