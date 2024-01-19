Samanyolu Haber /Spor / Derbinin hakemi belli oldu /19 Ocak 2024 11:11

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler ve yardımcıları belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi de netlik kazandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Ligde haftanın kritik maçlarından olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde, hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. 

Fenerbahçe-Samsunspor maçını Bahattin Şimşek, Pendikspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler
Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen
Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın
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