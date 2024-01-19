Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.





Ligde haftanın kritik maçlarından olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde, hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.





Fenerbahçe-Samsunspor maçını Bahattin Şimşek, Pendikspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.





İşte Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:





Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler

Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor-Galatasaray: Abdülkadir Bitigen

Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın