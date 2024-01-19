İYİ Parti ile Saadet arasında 'soysuz' krizi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla tanıtılan İYİ Parti Sivas Belediye Başkanı Adayı Mehmet Ceylan, tanıtım toplantısında eski Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.



Ceylan'ın sözlerinin ardından Saadet Partisi'nden yanıt gecikmedi.



KARAMOLLAOĞLU'NA "SOYSUZ" DEDİ



Ceylan konuşmasında, "AK Parti düzeni diye o Milli Görüş zihniyeti, 1989 yılında burada belediye başkanlığını kazandılar. Sayın Genel Başkanım, Temel Karamollaoğlu diye bir şahıs var, o burada daha 2. veya 3. ayı, 'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak' dedi. Bu soysuzluk değil de nedir? Bana diyorlar ki bu kadar sert konuşma. Nasıl konuşmayayım? Vallahi, billahi ipe de gitsem konuşacağım Sayın Genel Başkanım. Başınıza bela açmam inşallah" dedi.



SAADET'TEN AÇIKLAMA GELDİ: SOYSUZLUK SİZİN YAPTIĞINIZ



Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Ceylan'ın sözlerinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.



Karamollaoğlu'na iftira atıldığını söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:



"Milli Görüş, Cumhuriyetimizin en önemli kurucu iradelerindendir. Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun Sivas’ta ortaya koyduğu, bugün bile hayırla ve özlemle yâd edilen belediyecilik anlayışı ise bunun ispatıdır! 96-97 yıllarında koalisyon ortağı olduğumuz, daha birkaç ay evvel işbirliği yaptığımız bir siyasi partinin Genel Başkanına karşı alçakça bir iftirada bulunmayı soysuzluk kabul ediyoruz! İktidarın ajansıyla çalışıp, iktidarın ajandasına göre iş tutanlara söyleyecek çok sözümüz var; ancak böyle bir şerefsizlik karşısında söz söylemek, sözü ziyan etmektir! Apaçık bir yalanla Genel Başkanımızı hedef alan İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı olan zâtın hadsizliğini başta İyi Parti’ye gönül veren vatandaşlarımıza, sonra değerli Sivaslılara ve aziz milletimize havale ediyoruz."