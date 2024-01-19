Erdoğan'dan Şimşek'e seçim talimatı!

Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.





Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.





Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Emekli maaşlarına yapılan ek zam hiç kimseyi memnun etmedi.





KESENİN AĞZINI AÇ TALİMATI

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan da Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki zam pazarlıkları yapıldığını iddia etti.





Yerel seçimlerde avantajlı çıkmak isteyen AKP, kesenin ağzını açmayı planlıyor. Fakat Bakan Şimşek'in ekibi iktidar partisiyle aynı düşünmüyor.





Erdoğan'ın 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve ‘kesenin ağzının açılmasını” istediğini Şimşek'e ilettiği belirtiliyor.





Nuray Babacanın haberinin ilgili kısımları şöyle:





"Ankara gündemine dönersek, emekli maaşlarına yapılan ek zam hiç kimseyi memnun etmedi. AKP içinde ’en az yüzde 45 olmalı’ diyenler de dahil. Bütçe açığının büyüklüğünü gösteren rakamların bir gün önce açıklanması ek zammın ‘sınırlı kalacağının’ habercisi oldu. Yüzde 5’lik artış, Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın alternatifli önerilerinin ortalaması bulunarak kararlaştırıldı.





KESENİN AĞZINI AÇ TALİMATI

Sorun sadece emeklilere ek zamla bitmiyor. Yerel seçimlerde avantajlı çıkmak isteyen iktidar partisi, kesenin ağzını açmak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ise temkinli. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi aynı düşünmüyor. Erdoğan’ın 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve ‘kesenin





ağzının açılmasını” istediği, bunu da direkt Mehmet Şimşek’e söylediği anlatılıyor. Yani, Şimşek’in iki hafta önce yaptığı sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersi planlanıyor…"





SARAY'DAN AÇIKLAMA: İTİBAR ETMEYİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuya ilişkin açıklama yaptı.





İddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:





"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."