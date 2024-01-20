Kış depresyonu nedir?

Yeni yılla birlikte havaların soğumasıyla pek çok insanının psikolojik durumu da değişiklik gösterebiliyor.



Bu değişimin bilimsel olarak da bir açıklaması var. Halk arasında “kış depresyonu”, “kış bunalımını”, “yaz depresyonu”, “yaz bunalımı” veya “mevsimsel depresyon” olarak da bilinen bu halin adı “mevsimsel duygulanım bozukluğu”.



Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'na (DSM-IV) göre mevsimsel duygulanım bozukluğu kendi başına bir duygudurum bozukluğu değil, "majör depresyon için belirleyici" olarak kabul ediliyor.



Kış aylarında insanların kendilerini mutsuz, halsiz ve yorgun hissetmeleri, duygu durum düzenleyici bir hormon olan “serotonin” ile alakalı. “Mutluluk hormonu” olarak da bilinen serotonin, uyku durumunu düzenleyerek besinleri sindirmemize yardımcı oluyor.



Seratonin, kış aylarında güneş ışığının azalması nedeniyle düştüğünde, artan melatonin hormonunun da etkisiyle insan kendini tükenmiş, moralsiz, halsiz ve uykulu hissetmeye başlıyor.



NE YAPILMALI?



Bu nedenlerle, kış depresyonu ve benzeri rahatsızlıkların tedavisinde ışık terapisi ya da serotonin seviyesini artıran ilaçlar kullanılıyor.



Kış depresyonuna karşı ayrıca gün ışığının olduğu açık havada düzenli egzersiz yapılması, kışın güneşli günlerde kapalı mekanlarda oturulmaması, uyku düzenini bozacak faaliyetlerden uzak durulması tavsiye ediliyor.