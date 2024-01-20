Hukuku siyasallaştıran AKP, AİHM’i suçladı: Davalara siyasi yaklaşıyor

Bold Medya'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in davalara siyasi yaklaştığını öne sürdü. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararlarına ilişkin konuşan Tunç, “AİHM bu davalara siyasi yaklaşıyor. Kararı ortaya çıkaran deliller hukuki açıdan değerlendirilmiyor” iddiasında bulundu. Tunç, AYM’nin iki kez ihlal kararı verdiği Can Atalay için ise “Atalay’ınki seçimden önce başlayan bir dava. Anayasal düzene karşı suçlar Atalay’ınki. Bu suçlar kanunla düzenlenmiş” dedi. Yeni yargı paketi ile ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Tunç, af konusunun gündemlerinde olmadığını da kaydetti.





Adalet Bakanı Tunç, CNN Türk’te gündeme dair açıklamalar yaptı. Tunç, cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay’ın hukuki durumlarına ilişkin konuştu. Kavala ve Demirtaş’ın davaları için Tunç, “AİHM bu davalara siyasi yaklaşıyor. Kararı ortaya çıkaran deliller hukuki açıdan değerlendirmiyor” iddiasında bulundu.





Tunç, Atalay için ise “Atalay’ınki seçimden önce başlayan bir dava. Anayasal düzene karşı suçlar Atalay’ınki. Bu suçlar kanunla düzenlenmiş. Terör suçları şu şu maddelerdir deniyor” dedi. Yargıtay’ın AYM’nin kararını tanımamasından doğan yargı krizine ilişkin de açıklamalar yapan Tunç, krizin Anayasa’dan kaynaklandığını ileri sürdü.





Tunç ayrıca, Adalet Bakanlığı bünyesinde “tazminat komisyonu” oluşturulacağını söyleyerek, “AYM bir karar verdi, tazminat komisyonu oluşturuyoruz. Vatandaş AYM’ye gitmeden önce adalet bakanlığındaki bu komisyona başvuracak” şeklinde konuştu.





Hrant Dink’in tetikçisi Ogün Samast’ın tahliye edilmesi konusuna da değinen Tunç, “Samast’ın dosyası ile ilgili yeniden suç duyurusunda bulunuldu. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılamaları devam ediyor. Tekrar cezaevine girmesi yargılamanın vereceği karar. Böyle bir karar da olabilir” dedi.





8. yargı paketi ile ilgili de konuşan Tunç, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Henüz taslak aşamasında. Son şekli verilmek üzere. Uzun süredir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis’te görüşülür. Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salıverilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur.





1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin. Başka düzenlemeler de var. 70’e yakın madde. Temyiz süreleri bunlardan biri. Farklılık arz ediyor bu süreler. Tamamını standarda bağlıyoruz. 2 hafta diyoruz. Sadeleşme olmuş olacak.”