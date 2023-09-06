Samanyolu Haber /Gündem / KİT'ler tepetaklak: İstihdam azaldı, borç katlandı /06 Eylül 2023 12:07

KİT'ler tepetaklak: İstihdam azaldı, borç katlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin borcu katlanırken, personel sayısı eriyor.

SHABER3.COM

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla istihdam sayıları belli oldu.

Birgün'de yer alan habere göre, yılın birinci çeyreğinde 22 kamu kuruluşunun toplam personel sayısı 95 bin 388 olarak kaydedildi. Toplam personelin 4 bin 233’ü memurlardan, 43 bin 172’si sözleşmeli çalışanlardan, 40 bin 593’ü kapsam içi, 3 bin 416’sı kapsamı dışı işçilerden, 3 bin 974’ü ise geçici işçilerden oluştu. Kuruluş sayısının 26’dan 22’ye düştüğü 2015-2023 döneminde personel sayısınınsa 19 bin 957 azalması dikkat çekti.

Kamu kuruluşlarının personel sayısında bazı yıllar itibarıyla yaşanan değişim, istihdam verilerine şöyle yansıdı:

2015: 119 bin 452
2017: 108 bin 371
2019: 106 bin 312
2021: 99 bin 661
2022: 99 bin 495
2023: 95 bin 388

KİT'ler borç batağında
KİT’lerin Hazine borcu toplamında yıllar itibarıyla değişimi ise kayıtlara şöyle yansıyor:

2020: 4,2 milyar lira
2021: 5,5 milyar lira
2022: 6,7 milyar lira
2023: 8,5 milyar lira
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