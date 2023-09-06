Mağdur öğretmenlerin MEBSİS şerhleri kaldırıldı... Ama başka mağduriyetler kapıda

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OHAL kararları ile KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışmış olan ve sadece bu sebeple mesleğini yapması engellenmişti. Mağdur öğretmenlerin mücadeleleri ile Anayasa Mahkemesi 6 Nisan 2022 tarihinde çalışma hakları engellenen öğretmenler için meslek yolunu ve tazminat ödenmesinin kapısını açan bir karar vermişti





Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aleyhine açılan davalardan biri olan bu mağduriyet ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalı bir karar verdi







Anayasa Mahkemesi'nin kararının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra MEBSİS'te 667 sayılı KHK ile çalışma izinleri iptal edilenler ile ilgili Bakanlığın uyguladığı MERKEZİ KISITLAMA kaldırıldı.













Ancak karar ile 'engelleme kaldırıldı' algısı yapılırken tartışmalı bir durum da ortaya çıktı. 1 Eylül itibariyle Mağdur öğretmenlerin MEBBİS kaydındaki şerh kaldırılırken, öğretmenlerin valiliklere başvurmaları istendi.









Böylece Bir öğretmenin çalışıp çalışmamasına valilikler karar verecek.





Bu tartışmalı duruma dikkat çeken Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu yeni keyfi uygulamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu







