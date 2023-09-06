Samanyolu Haber /Gündem / Yaptırımlar Türkiye'ye yaradı: Rusya'ya ihracat patladı /06 Eylül 2023 10:57

Yaptırımlar Türkiye'ye yaradı: Rusya'ya ihracat patladı

Rusya’nın mal aldığı ülkeler sıralamasında Türkiye 3. ülke oldu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Türkiye, Rusya’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk üçe girdi.

Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı tarafından yeni veriler yayınlandı.

Listede Türkiye Çin ve Avrupa Birliği’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde Çin, Avrupa Birliği'ni geçerek birinci sıraya yerleşti. Türkiye, 3. sıradaki yerini korudu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'un Rusya Dış Ticaret Akademisi'ndeki seminerde yaptığı sunumdaki verilere göre bu yılın ilk yarısına ilişkin verilere göre Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, bir önceki yıl yaptığı 30 milyar dolarlık alımı bu yılın ilk altı ayında artırarak 37.3 milyar dolara çıkararak birinci sıraya yerleşti.

Rusya'dan ithalatı 98.9 milyar dolardan 24.5 milyar dolara düşen AB, sıralamada da 2. sıraya geriledi. AB'nin Rusya'dan ithalatında yaşanan düşüşün özellikle Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan ambargonun etkili oldu
Listenin 3. sırasında 17.3 milyar dolarla Türkiye yer aldı.

Türkiye’nin ardından 4. Sırada 16.1 milyar dolarla Avrasya Ekonomik Birliği ve 15.5 milyar dolarla Hindistan yer alıyor.
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