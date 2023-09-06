Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk X platformuna sesli ve görüntülü arama özellikleri ekleyecek /06 Eylül 2023 10:50

Musk X platformuna sesli ve görüntülü arama özellikleri ekleyecek

Musk , satın aldıkran sonra değiştirği X Platrormuna ,Facebook, Instagram ve WhatsApp ile doğrudan rekabet edebilmek için yeni özellikler ekliyor . Bu özellikler Android, iOS, macOS ve Windows cihazlarında kullanılabilecek ve kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan bağlantı kurmalarına olanak tanıyacak.

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Musk belirli bir lansman tarihi vermedi, ancak yeni özelliklerin X’i kapsamlı bir küresel adres defteri haline getireceğini söyledi. Bu hamle X’i benzer arama seçenekleri sunan Facebook, Instagram ve WhatsApp ile doğrudan rekabete sokuyor.

Yeni arama özelliği Direkt Mesaj (DM) menüsüne entegre edileceği söyleniliyor. Görüntülü arama seçeneği sağ üst köşede yer alacak ve erişimi kolaylaştıracak. Bu tasarım, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi diğer popüler mesajlaşma platformlarının tasarımına benzeyecek. Tanıdık düzen, kullanıcıların yeni özelliğe sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olması planlanıyor.

Sesli ve görüntülü arama özellikleri önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Bu, son aylarda yeni kullanıcıları çekmekte zorlanan X için önemli bir adım. X, bu özellikleri ekleyerek, halihazırda bu özellikleri sunan Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarıyla daha etkin bir şekilde rekabet etmeyi amaçlıyor.

Genel olarak, sesli ve görüntülü arama özelliğinin eklenmesi X için olumlu bir gelişme. Çok talep edilen bu özellik, yeni kullanıcılar çekme ve X’in sosyal medya ortamındaki konumunu güçlendirme potansiyeline sahip.
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