İstanbul ve Kırklareli'nde Sel felaketinin büyüklüğü artıyor, Can kaybı sayısı yükseldi

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanı Koca: "Su taşkınında 2 kişi hayatını kaybetti, olaydan 12 kişinin etkilendi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.
Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."
Yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor
Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.
Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.
Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı.
Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.
İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi.
Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı.
Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.
Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı.
Restoranın çatı kısmında 3 saat beklediğini söyleyen Onur Bolat, "Aşağı yukarı 70 kişiye yakındı. Şu an itibarıyla restoranda 3 sahibi var, başka kimse yok." dedi.
Sağanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allah'tan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz. Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular." diye konuştu.
Tır şoförü Ertan Demirkaya ise kurtarılmayan kimsenin kalmadığını ifade etti.
Tırıyla yük boşaltmaya geldiğini kaydeden Demirkaya, uykuda olduğunu, yağış birden bastırınca yukarı çıktığını kaydetti.
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor. İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.
Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.
Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.
Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.
Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.