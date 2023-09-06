İstanbul ve Kırklareli'nde Sel felaketinin büyüklüğü artıyor, Can kaybı sayısı yükseldi

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

2 kişi hayatını kaybetti





İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.





Sağlık Bakanı Koca: "Su taşkınında 2 kişi hayatını kaybetti, olaydan 12 kişinin etkilendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

Yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."



