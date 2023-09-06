Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den çok konuşulacak mesaj: CHP’nin Ankara ve İstanbul’u kaybetmesini göze alıyoruz /06 Eylül 2023 10:21

Akşener'den çok konuşulacak mesaj: CHP’nin Ankara ve İstanbul’u kaybetmesini göze alıyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı. İttifak siyasetine karşı olduğunu söyleyen Akşener, "İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusu üzerine de "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki…" diye yanıt verd.

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Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde partisinin izleyeceği tutuma dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.


Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde aday çıkaracaklarını söyledi. “Bu nihai karar mı?” sorusuna ise Akşener, “Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır” yanıtını verdi.

İttifak siyasetine şiddetle karşı olduğunu söyleyen Akşener "Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. 'Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir' diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda" diye konuştu.

İYİ Parti lideri, Altaylı'nın "Bu durumda İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. 'Ben adayım' dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir."
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