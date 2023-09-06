İngiltere Wagner’i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, Rusya’daki paralı asker şirketi Wagner’i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Bu adımın ardından Wagner’e katılmak veya şirketi desteklemek suç sayılacak.





Parlamento’ya sunulması beklenen yasa tasarısı, Wagner’in varlıklarına el koymaya da imkan tanıyacak.





İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman Wagner’in “vahşi ve yıkıcı” olduğunu söyledi ve ekledi:





“Wagner Putin Rusyasının bir askeri aracı. Afrika ve Ukrayna’daki faaliyetleri küresel güvenliğe bir tehdit.





“Şirketin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yalnızca Kremlin’in siyasi çıkarlarına hizmet ediyor.”



