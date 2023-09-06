Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Wagner’i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor /06 Eylül 2023 09:48

İngiltere Wagner’i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Wagner'i 'Açık ve basit, bunlar terörist' diye niteleyerek yeni bir yasa tasarını hazırladıklarını açıkladı

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İngiliz hükümeti, Rusya’daki paralı asker şirketi Wagner’i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Bu adımın ardından Wagner’e katılmak veya şirketi desteklemek suç sayılacak.

Parlamento’ya sunulması beklenen yasa tasarısı, Wagner’in varlıklarına el koymaya da imkan tanıyacak.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman Wagner’in “vahşi ve yıkıcı” olduğunu söyledi ve ekledi:

“Wagner Putin Rusyasının bir askeri aracı. Afrika ve Ukrayna’daki faaliyetleri küresel güvenliğe bir tehdit.

“Şirketin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yalnızca Kremlin’in siyasi çıkarlarına hizmet ediyor.”

Wagner Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yanı sıra Suriye ve Libya ile Mali gibi Afrika ülkelerinde de kritik roller oynadı.

Wagner savaşçılarına cinayet ve işkence gibi suçlamalar yöneltildi.

ABD 2020’de Wagner’in Libya başkenti Trablus etrafına mayın döşediğini açıklamıştı.

Temmuz’da ise İngiltere Wagner’in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde işkence ve infazlardan sorumlu olduğunu belirtmişti.

Grubun geleceği, bu yaz Rusya’ya karşı başarısız isyanlarının ardından belirsizliğe düşmüştü.

Şirketin kurucusu Yevgeny Prigojin ise 23 Ağustos’ta bindiği uçağın düşmesiyle şüpheli bir şekilde ölmüştü.

Yasanın Parlamento’dan geçmesinin ardından şirkete yardım edenlere 14 yıla kadar hapis veya 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi de bir süredir Wagner’in terör örgütü ilan edilmesini talep ediyordu.

Dışişleri Bakanlığı ise Wagner’e karşı çeşitli yaptırımlar uygulamış, şirket yöneticilerinin varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.
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