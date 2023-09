Kongo'da BM karşıtı gösteride 48 kişi öldü

BM barış gücü eleştiri oklarının hedefinde





Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Goma kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eylem düzenlemek isteyen tarikat üyeleriyle polis arasında çıkan çatışmada en az 48 kişi hayatını kaybetti.Fransız haber ajansı AFP, bu açıklanan resmi can kaybı dışında bir polisin tarikat üyeleri tarafından linç edilerek yaşamını yitirdiği olaylarda, 75 kişinin yaralandığını duyurdu.KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan olaylar sonunda polis 168 kişiyi tutuklandı. Polis operasyonunda, tarikat üyelerinin önemli miktarda kesici silahına el konuldu.“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist tarikat, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.Papa Francis'ten Kongo'da dünyanın zengin güçlerine mesaj: Afrika'dan elinizi çekinTarikat liderinin de tutuklananlar arasında olduğu aktarıldı.Öte yandan, tarikatın temsilcileri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıkları tehdidinde bulunmuştu.Bu ülkede görev yapan BM barış gücü, yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçesiyle dünyanın en büyük ve en maliyetli misyonlarından biri olarak biliniyor.Ancak birçok kişi, BM Barış Gücü askerlerine bu Orta Afrika ülkesinde çatışmaları önlemede başarısız kaldığı gerekçesiyle sert eleştiriler yöneltiyor.KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ve kendisini IŞİD'in bir kolu olarak niteleyen isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.Daha önce 1996 ile 2003 arasında yaşanan iki savaş nedeniyle ülke yerle bir olmuş, DKC'de yüz binlerce kişi hayatını kaybetmişti.