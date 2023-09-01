O ülke karıştı: Bombalı saldırıların ardından hapishanelerde isyan çıktı

Huzurlu ülke uyuşturucu ve şiddetin içine çekildi

Birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en büyük kokain üreticileri Kolombiya ve Peru arasında barışçıl bir tampon ve sığınak ülke durumunda olan Ekvador, artık kendisi de uyuşturucu kaçakçılığının merkezi haline geldi ve kısa sürede şiddet olaylarının içine çekildi.

6 şüpheli tutuklandı





Saldırıların olası nedenleri









Güvenlik Bakanı Wagner Bravo verdiği demeçte, "Silahlı kuvvetlerin ve polisin bu cezaevlerini kontrol etme rolünü yerine getirmeye devam etmemizi engellemek için devlete gözdağı vermek istiyorlar." dedi.

Cinayet oranı iki katına çıktı





Saldırılardan birkaç saat sonra altı hapishanedeki mahkumlar, toplam 50 gardiyan ve 7 polisi rehin aldı.Yetkililer ayaklanmaların nedeninin polisin bir gün önce cezaevlerindeki silahlara el koymak için operasyon yapması olduğunu düşünüyor.Bombalı araçlar, ülkenin SNAI hapishanelerinin idare binalarını hedef aldı; biri genel merkezin önünde, diğeri ise daha önce SNAI ofislerinin bulunduğu bir binada patlatıldı.İçişleri Bakanı Juan Zapata, başkent Quito'da düzenlediği basın toplantısında, "Yetkililerimizin güvenliğinden endişe duyuyoruz" dedi.Ekvador hapishaneleri, Kolombiyalı ve Meksikalı kartellerle bağlantısı olan rakip çetelerin üyeleri ile doldu.Bu çete üyeleri 2021'den bu yana 430'dan fazla mahkûmun ölümüne yol açtı. Bu ölümler çoğu zaman arkasında yanmış ve parçalanmış cesetler bırakan korkutucu katliamlar oldu.Uyuşturucuyla mücadele direktörü Pablo Ramirez gazetecilere, arabalardan birinin, "yakıtla dolu iki gaz tüpü, yavaş yanan bir fitil ve dinamit çubuklarıyla" dolu olduğunu söyledi.Ramirez, bu patlamalardan sonra aralarında Kolombiya vatandaşının da bulunduğu altı kişi tutuklandığını söyledi. Hepsinin gasp, soygun ve cinayetle ilgili bir suç geçmişi olduğunu aktardı.Ramirez, "Bunlardan üçü 15 gün önce kamyon hırsızlığı ve gaspla adam kaçırma suçlarından tutuklandı... fakat serbest bırakılmışlar" dedi.Yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirtirken, Quito Belediye Başkanı Pabel Munoz de gece şehirde üç el bombasının patladığını kaydetti.Ramirez, çete çatışmalarını önlemek amacıyla çarşamba günü erken saatlerde yapılan bir mahkum transferinin de olayları tetiklemiş olabileceğini söyledi.Ayrıca yüzlerce polis ve asker çarşamba günü güneydeki Latacunga kentindeki bir hapishaneye baskın düzenleyerek silah, mühimmat ve patlayıcı aramıştı.Bu gelişmelerle bağlantısı var mı şimdilik bilinmiyor ancak yüzlerce kilometre uzaklıktaki Cuenca'daki mahkûmlar ve ismi açıklanmayan diğer beş yerdeki hapishaneler, görünürde bir protesto olarak düzinelerce gardiyanı rehin aldı.Başkan Guillermo Lasso ise temmuz ayında ülkedeki hapishaneler için 60 günlük olağanüstü hal ilan etmiş ve ceza infaz sistemini kontrol etmek üzere askerlerin görevlendirilmesine izin vermişti.Hapishaneleri operasyon merkezi olarak kullanan uyuşturucu çeteleri nedeniyle cinayet oranı 2022'de 100 bin kişi başına 26'ya yükseldi. Bu rakam bir önceki yılın neredeyse iki katı.Şiddet, bu ayın başlarında yolsuzlukla mücadele edeceğini söyleyen başkan adayı Fernando Villavicencio'nun Quito'da suikasta uğramasıyla siyasi alana da sıçradı.Bugüne kadar şiddetten en çok etkilenen Ekvador şehri güneybatıdaki Guayaquil oldu ve bu şehrin limanı Avrupa ve ABD'ye hızla yayılan uyuşturucu ticaretinin ana çıkış kapısı.