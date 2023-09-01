ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stewart Ankara yolcusu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Stewart’ın 4 ve 9 Eylük tarihleri arasında Ankara ve İsrail’de Kudüs şehirlerine ziyarette bulunacağı belirtildi.



Bakanlık açıklamasında “Bakan Yardımcısı Stewart Ankara'da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle stratejik istikrar, risk azaltma ve güncel silah kontrolü ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunacak” denildi.



Stewart’ın Kudüs ziyaretiyle ilgili olarak da “Kudüs'te Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek olan Stewart, stratejik istikrar, çok taraflı silah kontrolü, yapay zekânın sorumlu kullanımı ve uzay güvenliği konularında görüşmelerde bulunacak” ifadeleri kullanıldı.