Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stewart Ankara yolcusu /01 Eylül 2023 10:14

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stewart Ankara yolcusu

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mallory Stewart Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak. Stewart, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uyumdan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinde.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Stewart’ın 4 ve 9 Eylük tarihleri arasında Ankara ve İsrail’de Kudüs şehirlerine ziyarette bulunacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında “Bakan Yardımcısı Stewart Ankara'da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle stratejik istikrar, risk azaltma ve güncel silah kontrolü ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunacak” denildi.

Stewart’ın Kudüs ziyaretiyle ilgili olarak da “Kudüs'te Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek olan Stewart, stratejik istikrar, çok taraflı silah kontrolü, yapay zekânın sorumlu kullanımı ve uzay güvenliği konularında görüşmelerde bulunacak” ifadeleri kullanıldı.
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